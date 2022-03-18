Голова ДПСУ Дейнеко заявив про злам його ФБ-сторінки з повідомленням про помсту. ОНОВЛЕНО

Сергій Дейнеко

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Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що йому зламали сторінку у фейсбуці, щоб розмістити провокаційне повідомлення.

Про це йдеться в його дописі, зробленому невдовзі після півночі 18 березня.

“Друзі і вороги! Моя сторінка була зламана. Війна, в тому числі й на інформаційному полі, триває. І агресор використовує всі можливі методи. Російські пропагандони першими ж і поширили власноруч створений фейк”, – зазначив голова ДПСУ.

Годиною раніше на його ФБ-сторінці з’явилося повідомлення нібито про вбивство під Харковом українських прикордонників та наміри Дейнека помститися всім причетним оркам та їхнім родинам.

Пост був написаний російською, “щоб ця інформація дійшла російських вбивць”.

Невдовзі оригінал допису на ФБ-сторінці Дейнека став недоступний, але він негайно з’явився в ефірі однієї з російських пропагандистських програм.

“Попри це, ми продовжимо свою боротьбу, і Перемога буде за нами”, – прокоментував Дейнеко в наступному дописі замість видаленого.

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