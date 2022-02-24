РФ атакувала прикордонників у Скадовську з вертольотів. У ДПСУ вже троє загиблих

Російські війська атакували прикордонників у Скадовську Херсонської області з вертольотів. У ДПСУ вже троє загиблих.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру прикордонного відомства у четвер, 24 лютого, близько 10-ї ранку.
Зазначається, що в районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.
“В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це, прикордонники ведуть бій з окупантом”, – йдеться в повідомленні.
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