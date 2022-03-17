ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

01:44

Після кількох днів мовчання в соцмережах міський голова блокадного Маріуполя Вадим Бойченко оприлюднив нове відеозвернення, яке поширила Маріупольська міськрада:

Останні п’ять днів робили все, щоб колона транспорту з гуманітарним вантажем та автобусами в’їхала до Маріуполя.

Режиму тиші так і не було. Але приватний транспорт почали випускати із міста. Люди поїхали під обстрілами, під градами та ракетами.

За два дні 6500 приватних машин виїхали із Маріуполя. Тих, хто зміг дістатися до Бердянська, але з різних причин не зміг поїхати далі, забрали автобусами.

виїхали із Маріуполя. Тих, хто зміг дістатися до Бердянська, але з різних причин не зміг поїхати далі, забрали автобусами. Частину маріупольців вивезли і вони вже в Запоріжжі. Тут вони отримають необхідну першу допомогу.

Сьогодні окупанти знищили Драматичний театр. Місце, де знайшли притулок понад тисяча людей. Ніколи не вибачимо цього.

Будемо продовжувати робити все, щоб вивезти якнайбільше людей із Маріуполя.

На ранок

З 17 березня на території Волинської області відновлено продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

Як пояснив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, ухвалюючи таке рішення, обласна влада керувалася економічними міркуваннями.

“На Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу, а разом із тим сотні людей втратили робочі місця. Тому наша область має забезпечувати надійний тил – бізнес повинен працювати і наповнювати місцевий бюджет (пам’ятаймо, що із надходження податків ми можемо купувати воєнну амуніцію для наших воїнів-захисників).

Просимо волинян поставитися до цього рішення з розумінням і пам’ятати, що заборона на продаж [міцного] алкоголю у період воєнного стану НЕ СКАСОВУЄТЬСЯ!” – наголосив Погуляйко.

Після півночі

Президент Володимир Зеленський у традиційному нічному відеозверненні назвав пріоритети, які Україна відстоює на переговорах з державою-агресором.

“Заради миру для нас делегація України говорить із делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз почули усі наші громадяни, громадяни України. Переговори тривають. Переговори заради України.

Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни“, — наголосив президент.

Головне зі звернення Зеленського:

Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне. Не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно? Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить.

У Маріуполі, у блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей… Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідома. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми. З нашим Маріуполем. З Донецькою областю… Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?

У виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав щодо створення нового обʼєднання U-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу.

Ми не можемо більше довіряти наявним інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій. Створювати нові інструменти. Брати тих, хто має хоробрість, і робити те, чого вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив. Не лише оборона.

Навіть у такий час – найбільшого випробування для України – ми змогли приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватися перетоками електрики з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. Нарешті відбулось! Я вдячний усім енергетикам нашої країни, усім, хто працював на цей результат.

Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному, кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава відновить усе. Відновить самостійно.

Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу. Якими б не були збитки… Це буде історичною відбудовою. Проєктом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу. Як і наша боротьба за нашу Україну.

00:15

У ніч із 16 на 17 березня протиповітряна оборона ЗСУ уразила в небі Київщини одразу два військові літаки росіян – штурмовик та винищувач.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у фейсбуці.

“Щойно в небі над Київщиною було знищено Су-25 та підбито Су-35 противника. Загалом за добу – мінус більше 10 повітряних цілей РФ”, – ідеться в дописі головкома.

Відповідно до звіту Командування Повітряних сил ЗСУ станом на 21:45 16 березня, українські військові від початку доби середи збили дев’ять повітряних суден ворога.

Опівночі

Російські пропагандистські ЗМІ та коментатори заплуталися у версіях ураження Маріупольського драмтеатру із людьми у ньому.

Спершу повідомляли та писали в коментарях, що насправді у приміщенні театру розташувався штаб полку “Азов”, і тому російська авіація завдала по ньому удару.

Надалі урядове інформагентство “РИА Новости” змінило пояснення: мовляв, театр підірвав сам “Азов”, щоб звинуватити у цьому росіян.

Схожа ситуація у російських пропагандистів була після бомбардування пологового будинку та лікарні в Маріуполі. Тоді спершу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що росіяни бомбардували лікарню свідомо, бо там, мовляв, була база “Азова”. А згодом міністерство оборони держави-агресора стверджувало, що нічого там не бомбило взагалі, і “нібито бомбардування пологового – це повністю зрежисована провокація української сторони”.

Північ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 00:00 17.03.2022 щодо російського вторгнення

Противник продовжує наступальну операцію проти нашої держави. Станом на 16 березня ворогом у повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також збройними силами російської федерації активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Білорусі.

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах. З метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон.

На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів не має. В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви.

На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси.

Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має.

У Південнобузькому операційному районі противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебуває під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла.

Корабельний склад Чорноморського флоту РФ продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

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Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після 19 діб бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.