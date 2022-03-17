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Мер Мелітополя виступив із першим після звільнення з полону зверненням. ВІДЕО

17/03/2022 11:32

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого вчора звільнили з полону окупантів, подякував мешканцям і друзям міста та президенту України.

Про це він заявив у своєму першому після звільнення зверненні.

“Я хочу подякувати кожному мелітопольцю, який, не побоявшись опинитися в полоні, не побоявшись репресій, не побоявшись допитів, відстоював свою позицію. Виходив на мітинги, демонстрації, декларуючи тим самим, що ми – вільний народ, ми – українці, ми – мелітопольці. У нас так прийнято – відстоювати свої інтереси”, – сказав він.

За словами Федорова, перебуваючи щодня в інформаційному вакуумі, в ізоляції, він відчував, що за нього борються.

Він також подякував друзям міста, які зробили все можливе та неможливе для його звільнення, і президенту України Володимиру Зеленському за те, що звільнення стало можливим так швидко.

Федоров планує незабаром розповісти про усе детально і поговорити про плани.

“І абсолютно точно я впевнений у тому, що разом з командою незабаром піднімемо наш, український прапор над центральною площею Мелітополя. А ті, хто його знімав, абсолютно точно не будуть жити в нашому прекрасному місті. Слава Україні!” – підсумував він.

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