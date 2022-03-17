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Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків, – ОП

17/03/2022 00:06

Міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого в середу, 16 березня, вдалося звільнити з полону окупантів, обміняли на дев’ятьох російських солдат-строковиків.

Про це в ефірі українського телебачення сказала речниця офісу президента Даша Зарівна, повідомляє “Українська правда“.

“Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону… За нього Росія отримала дев’ятьох своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає”, – зазначила Зарівна.

За її словами, Федорова більше п’яти днів тримали в полоні окупанти і схиляли до співпраці, але мер Мелітополя не погоджувався.

Щодо деталей його утримування в полоні та звільнення залишається багато питань.

Як інформувала “Новинарня“, законного міського голову Івана Федорова викрали в окупованому Мелітополі 11 березня через його проукраїнську позицію. 12 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що мелітопольський мер живий, але його утримують і катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу. Замість нього російські окупанти спробували поставити на чолі міста Галину Данильченко, яка закликала людей не чинити опір, а місцевих депутатів – входити до т.зв. “комітету народних обранців”.

16 березня заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про “успішне завершення спецоперації зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова”.

“Ваня в безпеці. Тільки що разом з президентом і керівником офісу поспілкувалися з ним. Хотілося б сказати одне: своїх ми ніколи не кидаємо. І вже дуже скоро повернеться до виконання своїх обов’язків мера українського Мелітополя”, – сказав Тимошенко.

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Україна

Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків, – ОП

Міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого в середу, 16 березня, вдалося звільнити з полону окупантів, обміняли на дев’ятьох російських солдат-строковиків. Про це в ефірі українського телебачення сказала речниця офісу...

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