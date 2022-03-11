Окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова

Іван Федоров

В української влади є інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова, вона потребує підтвердження.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в п’ятницю, 11 березня, у своєму телеграм-каналі.

“За попередньою інформацією, годину тому окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров”, – написав Тимошенко.

Про викрадення Федорова повідомив також голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух.

“За попередньою інформацією годину тому окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров”, – написав він у ФБ.

За дві години до цього Іван Федоров запостив у Facebook подяку мелітопольським підприємцям за допомогу тим, хто цього потребує найбільше.

Радник глави МВС Антон Геращенко також повідомив про викрадення окупантами мера Мелітополя.

“Щойно в Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор”, – написав Геращенко.

ОНОВЛЕНО

Згодом Тимошенко додав відео з камери спостереження, на якому видно, як група людей у військовій формі РФ силоміць виводить чоловіка з будівлі:

Як повідомляли, окупанти блокують інтернет і мобільний зв’язок у Мелітополі. Російські військові неодноразово захоплювали телевежу та вежі радіозв’язку. Міська й державна влада не можуть контролювати контент, який транслюється в місті по телебаченню і радіо.

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