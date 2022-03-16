Мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону завдяки вдалій спецоперації.
Про це у середу, 16 березня, повідомив Кирило Тимошенко у своєму відеозверненні.
“Друзі, гарні новини із Запоріжжя. Тільки що успішно завершилася спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Ваня в безпеці. Тільки що разом з президентом і керівником офісу поспілкувалися з ним. Хотілося б сказати одне: своїх ми ніколи не кидаємо. І вже дуже скоро повернеться до виконання своїх обов’язків мера українського Мелітополя”, – сказав Тимошенко.
Як інформувала “Новинарня“, законного міського голову Івана Федорова викрали в окупованому Мелітополі 11 березня через його проукраїнську позицію. 12 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що мелітопольський мер живий, але його утримують і катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу. Замість нього російські окупанти спробували поставити на чолі міста Галину Данильченко, яка закликала людей не чинити опір, а місцевих депутатів – входити до т.зв. “комітету народних обранців”.
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