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Викраденого мера Мелітополя вивезли в Луганськ, – голова ОДА

14/03/2022 23:40

Викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де окупаційна влада “ЛНР” інкримінує йому фейкову кримінальну справу про “тероризм”.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він також зазначив, що міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля не відома.

Як інформувала “Новинарня“, законного міського голову Івана Федорова викрали в окупованому Мелітополі 11 березня через його проукраїнську позицію. 12 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що мелітопольський мер живий, але його утримують і катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу. Замість нього російські окупанти спробували поставити на чолі міста Галину Данильченко, яка закликала людей не чинити опір, а місцевих депутатів – входити до т.зв. “комітету народних обранців”.

Натомість депутати міської ради Мелітополя закликали звільнити з полону міського голову Івана Федорова та притягти Данильченко до кримінальної відповідальності за держзраду.

Тим часом у Мелітополі продовжуються масові мітинги із протестом проти окупації міста та з вимогами звільнити мера.

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