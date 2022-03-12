У Мелітополі люди вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера. ВІДЕО

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до російських окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.
Про це вранці в суботу, 12 березня, інформує “Українська правда”.
Зазначається, що понад два тисячі людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити захопленого окупантами мера.
Як повідомляли, окупанти блокують інтернет і мобільний зв’язок у Мелітополі. Російські військові неодноразово захоплювали телевежу та вежі радіозв’язку. Міська й державна влада не можуть контролювати контент, який транслюється в місті по телебаченню і радіо.
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