Окупанти втекли від воїнів 128 огшбр. Трофеї – цілі та придатні до бойових завдань

Фото: 128 огшбр

В ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.

Про це повідомила пресслужба військової частини у четвер, 17 березня.

“Нашим бійцям дісталися трофейні бойова машина піхоти БМП-1 і буксирована протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра” калібру 100 мм. І машина, і гармата не пошкоджені вогнем і цілком придатні для бойових завдань. Відтепер вони служитимуть 128-й бригаді і битимуть колишніх господарів”, – йдеться в повідомленні.

Судячи з позначки «Z» на бронемашині, це були східні сили збройних сил РФ, додали в бригаді.

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