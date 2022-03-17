Окупанти втекли від воїнів 128 огшбр. Трофеї – цілі та придатні до бойових завдань

В ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.
Про це повідомила пресслужба військової частини у четвер, 17 березня.
“Нашим бійцям дісталися трофейні бойова машина піхоти БМП-1 і буксирована протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра” калібру 100 мм. І машина, і гармата не пошкоджені вогнем і цілком придатні для бойових завдань. Відтепер вони служитимуть 128-й бригаді і битимуть колишніх господарів”, – йдеться в повідомленні.
Судячи з позначки «Z» на бронемашині, це були східні сили збройних сил РФ, додали в бригаді.
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