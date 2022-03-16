Рашисти розбомбили маріупольський драмтеатр, де ховалася тисяча цивільних людей. ВІДЕО

Російські нацисти скинули потужну бомбу на драматичний театр Маріуполя, де ховалися від обстрілів близько тисячі цивільних мешканців. Через обстріли рятувальні роботи наразі неможливі.

Про це повідомив телеграм-канал Маріупольської міськради після 18-ї години в середу, 16 березня.

“Саме так зараз виглядає драматичний театр Маріуполя. Будівля, яка в мирному житті була точкою концентрації культурного духу міста, а у воєнний час стала сховищем для сотень жінок та дітей”, – розповіли в міськраді, поширивши фото зруйнованої будівлі театру, у якій триває пожежа.

“Сьогодні рашистські війська цілеспрямовано та цинічно знищили драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – сказано в повідомленні.

“Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу.

Скільки б не минуло часу ми ніколи не пробачимо жодної жертви, жодної краплі крові, пролитої через цю божевільну війну. Ми ніколи не пробачимо та ніколи не забудемо”, – наголосили в мерії.

Як інформувала “Новинарня“, в будівлі Донецького обласного драматичного театру в Маріуполі під час блокади знайшли притулок близько тисячі мирних мешканців, переважно жінок і дітей. Вони перебували там в усіх приміщеннях.

Читайте більше:

Блокадний Маріуполь: драмтеатр як бомбосховище для тисячі людей. ВІДЕО

У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового

Як відомо, місто Маріуполь на Донеччині із 1 березня лишається в блокаді після наступу військ Росії. Фактично лише Маріуполь зараз не дозволяє загарбникам пробити сухопутний “коридор” від РФ до Криму. Морські піхотинці та полк “Азов” мужньо відбивають атаки ворога і просять підтримки, однак рашисти посилено б’ють по місту артилерією, ракетами, авіацією.

У місті – гуманітарна катастрофа через відсутність електрики, тепла, газу, зв’язку, харчів та медикаментів. При цьому окупанти досі не дозволяють доставити гуманітарні вантажі та провести централізовану евакуацію мирних мешканців. У Маріуполі від російських обстрілів загинуло вже понад 2300 мирних жителів.

Читайте також:

“Трупи лежать на вулицях. Їх закопують там же на штик-лопату”. Монолог жительки Маріуполя