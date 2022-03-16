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Рашисти розбомбили маріупольський драмтеатр, де ховалася тисяча цивільних людей. ВІДЕО

16/03/2022 18:41

Російські нацисти скинули потужну бомбу на драматичний театр Маріуполя, де ховалися від обстрілів близько тисячі цивільних мешканців. Через обстріли рятувальні роботи наразі неможливі.

Про це повідомив телеграм-канал Маріупольської міськради після 18-ї години в середу, 16 березня.

“Саме так зараз виглядає драматичний театр Маріуполя. Будівля, яка в мирному житті була точкою концентрації культурного духу міста, а у воєнний час стала сховищем для сотень жінок та дітей”, – розповіли в міськраді, поширивши фото зруйнованої будівлі театру, у якій триває пожежа.

“Сьогодні рашистські війська цілеспрямовано та цинічно знищили драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – сказано в повідомленні.

“Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу.
Скільки б не минуло часу ми ніколи не пробачимо жодної жертви, жодної краплі крові, пролитої через цю божевільну війну. Ми ніколи не пробачимо та ніколи не забудемо”, – наголосили в мерії.

Як інформувала “Новинарня“, в будівлі Донецького обласного драматичного театру в Маріуполі під час блокади знайшли притулок близько тисячі мирних мешканців, переважно жінок і дітей. Вони перебували там в усіх приміщеннях.

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Як відомо, місто Маріуполь на Донеччині із 1 березня лишається в блокаді після наступу військ Росії. Фактично лише Маріуполь зараз не дозволяє загарбникам пробити сухопутний “коридор” від РФ до Криму. Морські піхотинці та полк “Азов” мужньо відбивають атаки ворога і просять підтримки, однак рашисти посилено б’ють по місту артилерією, ракетами, авіацією.
У місті – гуманітарна катастрофа через відсутність електрики, тепла, газу, зв’язку, харчів та медикаментів. При цьому окупанти досі не дозволяють доставити гуманітарні вантажі та провести централізовану евакуацію мирних мешканців. У Маріуполі від російських обстрілів загинуло вже понад 2300 мирних жителів.

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