Результативна доба ПС і ППО: збито дев’ять повітряних суден ворога

Доба 16 березня для Повітряних сил ЗС України стала вельми результативною.

“Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30СМ, один винищувач-бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямках відповідно”, – ідеться у вечірньому зведенні ПС ЗСУ.

“Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти, чи були уражені цілі”, – зазначив речник ПС Юрій Ігнат.

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