Під Миколаєвом ЗСУ знищили ворожий розвідувальний гелікоптер Ка-52. ВІДЕО

Неподалік від Миколаєва українські військові знищили розвідувальний гелікоптер Ка-52 російських окупантів.
Про це повідомили у середу, 16 березня, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
“З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.
Відомство також поширило відео з місця інциденту з Ка-52:
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 21 – 16.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!