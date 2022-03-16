Під Миколаєвом ЗСУ знищили ворожий розвідувальний гелікоптер Ка-52. ВІДЕО

Скріншот із відео

Неподалік від Миколаєва українські військові знищили розвідувальний гелікоптер Ка-52 російських окупантів.

Про це повідомили у середу, 16 березня, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

“З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

Відомство також поширило відео з місця інциденту з Ка-52:



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