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Міжнародний суд ООН наказав Росії зупинити війну проти України. Чому це важливо

16/03/2022 18:23

Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було “запобігання і покарання” нібито геноциду населення в Луганській та Донецькій областях України.

Про це оголосила головна суддя Міжнародного суду ООН Джоан Донох’ю у середу, 16 березня.

“Російська Федерація повинна, в очікуванні остаточного рішення у справі, призупинити військові дії, які розпочалися 24 лютого 2022 року на території України”, – заявила суддя.

Росія повинна також припинити будь-яку військову допомогу так званим “Л/ДНР”.

“Суд вважає, що Російська Федерація повинна гарантувати, що будь-які військові чи регулярні з’єднання, які можуть управлятися нею чи підтримуватися, а також будь-які організації чи особи, які можуть непрямо нею контролюватися, не вживатимуть подальших заходів у цих операціях”, – додала представниця феміди.

Оголошуючи рішення, суддя зазначила, що суд має юрисдикцію для розслідування того, чи відбувається геноцид в Україні – після позову, порушеного Україною проти Росії. Суддя пояснила, що у суду немає доказів того, що Україна вчиняє геноцид на своїй території, як стверджувала Росія.

Суддя зазначила, що у суду є сумніви, чи дозволяє конвенція про запобігання геноциду односторонні військові дії в іншій державі для запобігання геноциду.

Рішення ухвалили 13 голосами проти двох. Проти голосували Росія та Китай.

На рішення зреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

Він заявив: “Це саме те, чого вимагала Україна. Ми отримали все, що просили.

Чому це важливо:
– на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;
– Суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;
– 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай), це потужний результат, який додає ваги рішенню;
– рішення Суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права;
– рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.
Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ Суду та припинити агресію.
Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча.
На останній стадії розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить.
Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу”.


А також президент України Володимир Зеленський:

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