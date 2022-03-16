Міжнародний суд ООН наказав Росії зупинити війну проти України. Чому це важливо

Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було “запобігання і покарання” нібито геноциду населення в Луганській та Донецькій областях України.
Про це оголосила головна суддя Міжнародного суду ООН Джоан Донох’ю у середу, 16 березня.
“Російська Федерація повинна, в очікуванні остаточного рішення у справі, призупинити військові дії, які розпочалися 24 лютого 2022 року на території України”, – заявила суддя.
Росія повинна також припинити будь-яку військову допомогу так званим “Л/ДНР”.
“Суд вважає, що Російська Федерація повинна гарантувати, що будь-які військові чи регулярні з’єднання, які можуть управлятися нею чи підтримуватися, а також будь-які організації чи особи, які можуть непрямо нею контролюватися, не вживатимуть подальших заходів у цих операціях”, – додала представниця феміди.
Оголошуючи рішення, суддя зазначила, що суд має юрисдикцію для розслідування того, чи відбувається геноцид в Україні – після позову, порушеного Україною проти Росії. Суддя пояснила, що у суду немає доказів того, що Україна вчиняє геноцид на своїй території, як стверджувала Росія.
Суддя зазначила, що у суду є сумніви, чи дозволяє конвенція про запобігання геноциду односторонні військові дії в іншій державі для запобігання геноциду.
Рішення ухвалили 13 голосами проти двох. Проти голосували Росія та Китай.
На рішення зреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він заявив: “Це саме те, чого вимагала Україна. Ми отримали все, що просили.
А також президент України Володимир Зеленський:
Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
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