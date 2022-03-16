У Київ прибув прокурор із Гааги Карім Хан, який розслідує злочини Росії

Карім Хан, Дмитро Кулеба, Ірина Венедіктова в Києві. Фото: ОГП

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Прокурором Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який розслідує воєнні злочини РФ, прибув із Гааги до Києва та провів зустрічі в Офісі генпрокурора.

Зокрема, Хан зустрівся з генпрокурором Іриною Венедіктовою та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

“Українська прокуратура та всі правоохоронні і державні органи готові до співпраці у розслідуванні МКС. Ми абсолютно відкриті і налаштовані на оперативний обмін інформацією та доказами. Всі наші зусилля нині сконцентровані на активному зборі та документуванні кожного факту воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняє загарбник на нашій землі. І ми будемо передавати всі матеріали команді МКС. Наша мета – перемога справедливості і покарання всіх причетних до варварських злочинів та смертей”, – заявила Венедіктова, яку цитує пресслужба ОГП.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що відновлення верховенства права є життєво важливим. Він наголосив на важливості об’єднання зусиль для встановлення істини шляхом незалежних та об’єктивних розслідувань, притягнення до відповідальності за вчинення жорстоких злочинів, і підкреслив провідну роль в цьому контексті потенційних міжнародних спільних слідчих груп.

Президент України Володимир Зеленський переговорив із Ханом у режимі відеоконференції, інформує пресслужба ОП 16 березня.

Глава держави відзначив важливість рішення Міжнародного кримінального суду про відкриття розслідування щодо жахливих порушень Росією міжнародного кримінального права під час вторгнення в Україну.

“Для нас дуже важливо в час війни, в час агресії російської держави проти наших людей те, що ви так швидко відреагували, так фахово”, – констатував Володимир Зеленський.

Він запевнив, що українська влада готова надавати максимальне сприяння в діяльності слідчій групі МКС, яка з березня розпочала роботу в нашій країні. До цієї роботи залучені Генеральний прокурор України та відповідні правоохоронні органи.

“«Всі розуміють, що відбувається. Є вже дві тисячі полонених, є свідки, є відеосвідчення і все, що вони сказали без тиску. Всі, хто забрали життя в людей ні за що на нашій землі, повинні бути покарані. Будемо з вами співпрацювати на найвищому рівні”, – зазначив глава держави.

Він наголосив, що жоден воєнний злочин чи злочин проти людяності, скоєний унаслідок агресії Росії проти України, не має залишитися безкарним. Кожен винний має бути притягнутий до міжнародно-правової та кримінальної відповідальності – від виконавців до військово-політичного керівництва країни-агресора.

Карім Хан зі свого боку розповів, що він уже мав можливість ознайомитися з фото- та відеоматеріалами, на яких зафіксовано наслідки вторгнення та бомбардувань у Маріуполі та інших містах – страждання людей, зокрема дітей та жінок.

“Закон має зараз іти вперед і використовуватися для захисту цих людей”, – наголосив прокурор Міжнародного кримінального суду.

Хан констатував: задля підтримки України в цій боротьбі відбулося історичне швидке єднання великої кількості країн.

“Вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і судах. Це треба впроваджувати у реальність, якщо ми хочемо, щоб була справедливість», – додав Карім Хан і зазначив, що очікує на ефективну співпрацю з Україною та отримання інформації з усіх перехоплених свідчень для того, щоб дійсно дійти до суті.

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