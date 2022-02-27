США готові надіслати в Україну експертів з розслідування воєнних злочинів, – Венедіктова

Ірина Венедіктова

Сполучені Штати на тлі великого російського вторгнення готові надіслати в Україну експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова за підсумками перемовин у суботу, 26 лютого.

“Неймовірно міцна підтримка від наших партнерів зі США в боротьбі України за мир на нашій рідній землі. Провели онлайн-зустріч із представниками Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США – послом із спецзавдань Майклом Козаком, 3-м послом США особливих повноважень з питань воєнних злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном, старшим радником з питань політики Давідом Менделом-Ентоні та Еммою Гіліган – керівником напряму щодо України.

Нам зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права і юристи, які працювали із Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Злочини агресора мають бути неодмінно покарані і світові знання та досвід для цього завдання дуже важливі.

І Штати готові підтримати нас практично. США відправлять для допомоги нашим прокурорам команду експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків. З ними ми зможемо зробити більше для притягнення до відповідальності воєнних злочинців загарбника”, – розповіла Венедіктова.

“Я вдячна американським партнерам за кожне слово щирої підтримки і реальні кроки назустріч. Світ об‘єднується навколо України: заради миру, порядку і справедливого правосуддя”, – додала вона.

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