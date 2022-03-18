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З-під Ірпеня наші евакуювали трупи російських солдатів, щоб поміняти на полонених українців. ВІДЕО

18/03/2022 23:35

У передмісті Києва українські пошуковці та бійці тероборони дістали із багна й евакуювали на контрольовану територію тіла вбитих росіян, щоб поміняти їх на полонених українських військових.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в сюжеті журналіста Андрія Цаплієнка, що вийшов у вечірньому випуску ТСН каналу “‘1+1” 18 березня.

Зазначається, що 6-7 трупів російських солдатів можна буде отримати двох живих українців.

Судячи з наявності підірваного мосту та “рекреаційну зону”, йдеться про район Ірпеня та річку Ірпінь.

“На той бік переходить евакуаційна команда. Завдання – знайти тіла російських солдатів, які загинули під час триденного штурму українських позицій. Та ризикують пошуковики не заради мертвих окупантів, а живих українців, які зараз в полоні. “Домовленості такі, що двох наших полонених поміняють на шестеро чи семеро “двохсотих” їхніх. Наших треба врятувати”, – пояснив евакуатор, боєць тероборони Олександр Костенко.

Як працює механізм такого обміну, через які міжнародні організації, евакуатори не повідомляють.

Разом з ними – місцевий житель, який ховав вбитих окупантів. Або, як він сам каже, прикопував, у вирвах від їхніх же снарядів…

Українські військові, які зупинили тут російську орду, кажуть: на місці бою залишаються, ймовірно, десятки загиблих. Тут велика кількість спаленої російської техніки.  Навколо російські сухі пайки та камуфляж чужинців. Але серед речей окупантів – жодного документа. Ані паспортів, ані військових квитків, або посвідчень. Одноразові солдати, розхідний матеріал для Путіна – інакше й не назвеш.

Ймовірно у російських окупантів, яким дали наказ брати Київ, відправляли у бій без документів, щоб не можна було ідентифікувати їхні тіла. Але є ім’я одного з них – це Александр Гагарин, знайдено його зарплатні картки… Завдяки цим карткам українські спецслужби зможуть встановити особу військовослужбовця і дізнатися, який саме російський підрозділ рвав траками гусениць своїх танків українську землю”, – ідеться в сюжеті ТСН.

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