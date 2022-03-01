СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. ВІДЕО

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. ВІДЕО

01/03/2022 16:56

У Сумській області вперше відбувся обмін полоненими.

П’ятьох українських бійців територіальної оборони обміняли на одного російського військового офіцера.

Про це о 15:34 у вівторок, 1 березня, повідомив у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Ми обміняли наших п’ятьох людей із тероборони на одного російського офіцера військової поліції”, – написав він.

Зазначається, що колона російської техніки прямувала з Осоївки до Краснопілля. Рішення про створення “зеленого” коридору ухвалив президент Володимир Зеленський.
“Зелений коридор для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники – наші полонені! Колона прямує на обмін полоненими! Зелений коридор організований наказом президента України”, – заявив Живицький.
Зазначається, що із російського полону повернулися п’ять бійців територіальної оборони. Їх обміняли на одного російського офіцера воєнної поліції.
З полону повернулися:
  • Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, Тростянець, Сумська область.
  • Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, Ворожба Білопільського району Сумської області.
  • Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
  • Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
  • Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 6 – 01.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 862
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

КМДА очолив професійний військовий

Київську міську державну військову адміністрацію очолив генерал Микола Жирнов. Про це під час звернення у вівторок вдень, 1 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський. “Оборона столиці – понад усе....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse