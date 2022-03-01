На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. ВІДЕО

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У Сумській області вперше відбувся обмін полоненими.

П’ятьох українських бійців територіальної оборони обміняли на одного російського військового офіцера.

Про це о 15:34 у вівторок, 1 березня, повідомив у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Ми обміняли наших п’ятьох людей із тероборони на одного російського офіцера військової поліції”, – написав він.

Зазначається, що колона російської техніки прямувала з Осоївки до Краснопілля. Рішення про створення “зеленого” коридору ухвалив президент Володимир Зеленський.

“Зелений коридор для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники – наші полонені! Колона прямує на обмін полоненими! Зелений коридор організований наказом президента України”, – заявив Живицький.

Зазначається, що із російського полону повернулися п’ять бійців територіальної оборони. Їх обміняли на одного російського офіцера воєнної поліції.

З полону повернулися:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, Тростянець, Сумська область.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, Ворожба Білопільського району Сумської області.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

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