На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. ВІДЕО

У Сумській області вперше відбувся обмін полоненими.
П’ятьох українських бійців територіальної оборони обміняли на одного російського військового офіцера.
Про це о 15:34 у вівторок, 1 березня, повідомив у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Ми обміняли наших п’ятьох людей із тероборони на одного російського офіцера військової поліції”, – написав він.
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