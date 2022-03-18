У Києві окупанти обстріляли житловий квартал

У Києві ворог обстріляв житловий квартал у Подільському районі.
Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, інформує пресслужба КМДА.
Зазначається, що на місці вже працюють рятувальники та медики.
Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється.
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