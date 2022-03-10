ДПСУ показала мультик про Путіна і його поплічників із чудовим фіналом. ВІДЕО

Державна прикордонна служба показала сатиричний мультфільм про політичних діячів РФ та Білорусі, які розв’язали війну в Україні.

Про це повідомив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко.

У мультфільмі в карикатурній формі зображено президента РФ Володимира Путіна, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, очільника Чечні Рамзана Кадирова — з їхніми заявами перед початком вторгнення Росії до України.

При цьому всі персонажі озвучені реальними голосами цих воєнних злочинців.

Наприкінці з Путіним стається те, про що всі ми так мріємо.

Закінчується мультик текстовим зверненням до російських військових (їхньою мовою):

“Солдати та офіцери російської армії! Війна, яку розв’язало ваше військово-політичне керівництво, приречена на поразку. Ви порушуєте Божі та людські закони, сієте смерть і руїну. У вас немає майбутнього у цій війні. Якщо ви не покинете неправедне діло, до якого вас силоміць втягнули, то попереду — смерть, безчестя та довічне прокляття потомків.

Уряд України та військове командування гарантує кожному, хто добровільно складе зброю та здасться у полон, життя, безпеку, медичне забезпечення, дотримання всіх норм міжнародного гуманітарного права на повернення на батьківщину після завершення війни”.

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