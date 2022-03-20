ССО показали, як “в***али колону” ворога в глибокому тилу

Командування Сил спецоперацій ЗСУ заявило про знищення в глибокому тилу ворога колони російської техніки. Операція проведена спільно з бійцями ГУР МОУ та “Грузинського легіону”.
Відповідний допис і відео розміщено на ФБ-сторінці ССО 20 березня.
“Дійсним доповідаю: в’їб*ли колону…”
Це – наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян.
Це відбулося у тісній взаємодії з нашими побратимами з Головного управління розвідки Міністерства оборони України та “Грузинського легіону”.
На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає”, – сказано в дописі.
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