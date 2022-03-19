ССО знищили склад із боєкомплектом рашистів. ВІДЕО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили склад російських військ із боєприпасами.
Відео удару по ворожому складу ввечері в суботу, 19 березня, показала пресслужба Командування ССО ЗСУ.
“Твій настрій, коли навів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм БК. ССО України: працюємо творчо! Працюємо для вас!” – зазначається в повідомленні.
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