ССО на світанку ліквідували високопосадовця росармії і знищили БТР із десантом окупантів. ВІДЕО

Сили спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували російський “Тигр” із високопосадовцем 35-ї армії, а також підірвали протитанкову міну ТМ-62 та знищили БТР-82 з десантом.

Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, інформує пресслужба Командування ССО ЗСУ в фейсбуці.

“Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW ліквідовано російський “Тигр” із високопосадовцем 35-ї армії РФ, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом”, – йдеться у повідомленні.

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