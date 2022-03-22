Росіяни звільнили з полону журналістку “Громадського” Рощину

Російські окупанти звільнили з полону журналістку “Громадського” Вікторію Рощину, яка була викрадена в Запорізькій області. Як повідомляє видання, зараз вона їде до Запоріжжя, де зустрінеться з рідними.

Про звільнення журналістки стало відомо вдень 22 березня.

“Кілька годин тому проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що ті врятували їй життя. Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків”, – зазначає “Громадське”.

Передісторія

Журналістка “Громадського” Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході та півдні України. Вона припинила виходити на зв’язок із 12 березня.

11 березня Hromadske опублікувало текст Рощиної, в якому вона розповідала про те, як живе тимчасово окупований Енергодар.

Потім журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях, планувала поїхати аж до заблокованого РФ Маріуполя.

16 березня стало відомо, що Вікторію затримали, ймовірно, силовики ФСБ РФ. За даними свідків, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську.

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