Home / Війна / На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін

На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін

22/03/2022 14:29
На лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі.

Про це повідомив друг Левіна Маркіян Лисейко у вівторок, 22 березня.

“На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін”, – зазначив Лисейко, якого цитує “Укрінформ”.

За його словами, востаннє Левін виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.

Лисейко розповів, що Левін поїхав на власному авто фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефона надійшло повідомлення об 11:23, після чого Максим більше не виходив на зв’язок і не з’являвся в мережі.
Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської Федерації.

Про зникнення колеги заявив також Мар’ян Кушнір та інші журналісти й фотокореспонденти.

Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор для багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).
Більшість його документальних проєктів пов’язані з війною на Донбасі та в Україні.
“Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну”, – пояснював Левін. Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як ВООЗ, ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ тощо.

Читайте також:
AFTERILOVAISK: у мережі презентували мультимедійний проєкт про живих і загиблих в “Іловайському котлі”

Унікальних переглядів: 163
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін

На лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі. Про це повідомив друг Левіна Маркіян Лисейко у вівторок,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse