ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 24 – 19.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Українська мадонна. Молода мама Ольга врятувала одномісячну доньку, прикривши її своїм тілом під час ракетного обстрілу будинку в Подільському районі Києва вранці 18 березня 2022. Фото: НДСЛ Охматдит/Facebook

Ввечері

Експремє’р-міністр Великої Британії Девід Кемерон опублікував у твіттері фото за кермом вантажівки, яку, як повідомляє колишній глава уряду, він веде до кордону з Польщею, щоб передати гуманітарну допомогу Червоному Хресту для українців.

Перша година

Українські війська вшосте “накрили” аеропорт у Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти розташовують свою авіацію й техніку. Про це повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

“Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. В шостий раз”, – написав Арестович у фейсбуці, не розголошуючи подробиць операції.

Як писала “Новинарня“, аеродром у Чорнобаївці вже став своєрідним “мемом” цієї війни.

7 березня українська армія вперше завдала по ньому вогневого ураження, знищивши кілька десятків вертольотів ворога.

Проте вже через тиждень росіяни знову скупчили на чорнобаївському аеродромі свої вертольоти й машини – і 15 березня ЗСУ повторили удар, знову ліквідувавши кілька гелікоптерів та іншу техніку рашистів.

Після цього все повторювалося, і українські війська ще кілька разів знищували ворожу техніку в тому самому місці.

17 березня волонтер Юрій Бірюков із Південнобузького напрямку повідомив, що ЗСУ вп’яте розбили російську авіацію й техніку, яка повернулася на захоплений РФ аеродром у Чорнобаївці. При цьому, за попередньою інформацією, був знищений командувач 8-ї армії РФ – гвардії генерал-лейтенант Андрій Мордвичов.

00:45

Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України командирам, які продовжують героїчну оборону Маріуполя. Про це він заявив у нічному зверненні на початку доби.

“Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти. 501-й окремий батальйон морської піхоти. 1-й окремий батальйон морської піхоти. 12-та бригада Національної гвардії. Та окремий загін спеціального призначення «Азов». Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає України”, – сказав Володимир Зеленський.

Він оголосив, що за поданням головнокомандувача Збройних сил України вирішив присвоїти звання Героя України:

полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу , командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти,

, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти, майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення “Азов”

– за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя.

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Зі звернення Зеленського: “Ще один важливий напрямок урядової роботи – це допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений дому через війну. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя.

Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.

Третій компонент не менш важливий. Це підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом розʼяснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян”.

00:45

Нічне звернення президента Володимира Зеленського:

– Київська область, Сумщина, Чернігівщина, на півдні нашої держави – армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України. Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, ракет, авіабомб, обстрілів з «Градів», «Ураганів». Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури – житлових будинків, лікарень, шкіл, церков.

Але ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави. Призводить до нових і нових руйнівних санкцій. Спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди.

Тому переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення.

І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.

Сьогодні у Москві прозвучало багато слів у звʼязку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. І я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні.

Приблизно таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

Просто уявіть, що на тому стадіоні у Москві – 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення.

Ось така ціна війни. Трохи більше ніж за три тижні. Війну треба закінчувати. Пропозиції України – на столі.

Найближчими днями продовжу звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Попереду – моє звернення до швейцарців, до народу й до держави. Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії.

Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України.

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Інша оперативна інформація станом на 24.00 18.03.2022 щодо російського вторгнення

Російські окупаційні війська ведуть стратегічну наступальну операцію проти України.

Головні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

Головні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Невдачі у просуванні військ в ході наземної операції ворог намагається компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії. Загарбники знищують інфраструктуру міст, руйнують густонаселені райони з метою залякування мирного населення України та схилення воєнно-політичного керівництва нашої держави до перемовин на умовах ворога.

Тільки протягом поточної доби противником нанесено 4 ракетних удари (14 ракет) та здійснено понад 40 авіаційних нальотів.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють. Противник вимушений перейти до оборони на невигідних рубежах та позиціях, намагається перегрупувати залишки сил, а також налагодити логістичне забезпечення. Не полишає спроб відновлення просування в бік Києва. Веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють. Противник вимушений перейти до оборони на невигідних рубежах та позиціях, намагається перегрупувати залишки сил, а також налагодити логістичне забезпечення. Не полишає спроб відновлення просування в бік Києва. Веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. На Сіверському напрямку змін у складі угрупування військ противника та характері його дій не відбулося. Окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста. Для ведення розвідки та корегування вогню активно застосовують БПЛА.

змін у складі угрупування військ противника та характері його дій не відбулося. Окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста. Для ведення розвідки та корегування вогню активно застосовують БПЛА. На Слобожанському напрямку характер дій противника суттєвих змін не зазнав. Продовжуються спроби блокування міст Суми та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території російської федерації двох підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу.

характер дій противника суттєвих змін не зазнав. Продовжуються спроби блокування міст Суми та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території російської федерації двох підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу. Збройні Сили України стримують противника та здійснюють контрнаступальні дії у визначених операційних районах. Завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупуванням військ та колонах техніки.

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Наступ російських окупаційних військ позбавив Україну виходу до Азовського моря. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 18 березня.

“Російські окупаційні війська ведуть стратегічну наступальну операцію проти України. Головні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря”, – сказано у зведенні.

Щодо південного сходу країни, також зазначається, що на Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька.

“В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна.

На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя”, – ідеться у зведенні.

На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони.

При цьому ворог не полишає спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів на Миколаївському на Криворізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку угруповання російських окупаційних військ ворог здійснює заходи щодо інженерного обладнання позицій, налаштування системи логістичного забезпечення.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.