ЗСУ знищили російського генерала Герасимова – начальника штабу 41-ї армії

У боях за Харків українськими військовими знищений російський генерал Віталій Герасимов. Наразі це найбільш високопоставлений військовик окупаційної армії, вбитий з початку вторгнення в Україну.

Про знищення Герасимова повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 7 березня.

“Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії”, – ідеться в повідомленні ГУР.

Розвідка зазначає, що Віталій Герасимов брав участь у Другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “За повернення Криму”.

“Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії”, – додали в ГУР.

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