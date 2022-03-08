СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / ЗСУ знищили російського генерала Герасимова – начальника штабу 41-ї армії

ЗСУ знищили російського генерала Герасимова – начальника штабу 41-ї армії

08/03/2022 00:53

У боях за Харків українськими військовими знищений російський генерал Віталій Герасимов. Наразі це найбільш високопоставлений військовик окупаційної армії, вбитий з початку вторгнення в Україну.

Про знищення Герасимова повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 7 березня.

“Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії”, – ідеться в повідомленні ГУР.

Розвідка зазначає, що Віталій Герасимов брав участь у Другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “За повернення Криму”.

“Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії”, – додали в ГУР.

Читайте також:
ЗСУ знищили командира десантно-штурмового козачого полку ЗС Росії

Унікальних переглядів: 135
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Кіровоградщині затримали двох імовірних диверсантів

На Кіровоградщині поліцейські спільно з представниками тероборони викрили двох осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальної діяльності. Про це ввечері в понеділок повідомила пресслужба Нацполіції. “Сьогодні, 7 березня, автомобіль...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse