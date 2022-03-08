ЗСУ знищили російського генерала Герасимова – начальника штабу 41-ї армії

У боях за Харків українськими військовими знищений російський генерал Віталій Герасимов. Наразі це найбільш високопоставлений військовик окупаційної армії, вбитий з початку вторгнення в Україну.
Про знищення Герасимова повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 7 березня.
“Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії”, – ідеться в повідомленні ГУР.
Розвідка зазначає, що Віталій Герасимов брав участь у Другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “За повернення Криму”.
“Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії”, – додали в ГУР.
Читайте також:
ЗСУ знищили командира десантно-штурмового козачого полку ЗС Росії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!