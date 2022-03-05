ЗСУ знищили командира десантно-штурмового козачого полку ЗС Росії

Стало відомо про знищення українськими військовими командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС Росії полковника Костянтина Зізевського.

Про це в суботу, 5 березня, розповів у себе в Instagram глава міста Невинномиськ Ставропольського краю Михайло Міненков.

Обставини ліквідації офіцера не уточнюються. Похорон десантника відбудеться 6 березня у Пскові, його поховають поруч із батьком.

Привертають увагу формулювання, до яких вдається товариш, розповідаючи про смерть окупанта в Україні: “Ще скорботна звістка! Під час спеціальної військової операції із захисту Донецької та Луганської народних республік загинув…”, “Захист своєї країни – героїчний подвиг! Важко висловити словами всю нашу подяку Костянтину. Його ім’я поряд з рештою героїв цієї миротворчої операції назавжди залишиться в історії нашої батьківщини та пам’яті її громадян!”

При цьому Міненков виставив на аватарку літеру Z – символ вторгнення військ РФ в Україну, який наноситься на техніку деяких підрозділів.

Як відомо, 247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк (247 дшп, в/ч 54801) — формування повітрянодесантних військ збройних сил Російської Федерації. Входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокована у Південному військовому окрузі. ППД – Ставрополь. Брав участь у війні проти України на Донбасі з часів Іловайської операції.

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