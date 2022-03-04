У Гостомелі ліквідовано понад 50 російських десантників, у ГУР МОУ показали ФОТО

У Гостомелі під Києвом за останні дві доби знищено понад 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ).

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у фейсбуці.

З українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МОУ, 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.

Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи.

“Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.

Слід відзначити, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок”, – зазначили розвідники.

Місто Гостомель перебуває під контролем українських військ.

Нагадуємо, що Гостомель – одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут розташований аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

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