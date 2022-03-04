У Гостомелі ліквідовано понад 50 російських десантників, у ГУР МОУ показали ФОТО

У Гостомелі під Києвом за останні дві доби знищено понад 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ).
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у фейсбуці.
З українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МОУ, 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.
Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи.
“Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.
Слід відзначити, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок”, – зазначили розвідники.
Місто Гостомель перебуває під контролем українських військ.
Нагадуємо, що Гостомель – одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут розташований аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 9 – 04.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!