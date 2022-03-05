Під Волновахою ліквідований Воха – наступник Мотороли в батальйоні “Спарта”

Володимир Жога "Воха". Архівне фото

У боях за Волноваху на Донеччині українські війська знищили ватажка бандформування “ДНР” “Спарта” – наступника “Мотороли” Володимира Жогу з позивним “Воха”.

Як передає “Новинарня“, про смерть Вохи ввечері 5 березня оголосив ватажок т.зв. “ДНР” Денис Пушилін.

Відповідно до його допису, командир окремого розвідувального батальйону “Спарта” “гвардії полковник” Володимир Жога, позивний “Воха”, отримав смертельне поранення.

Пушилін оголосив про присвоєння Володимиру Артемовичу Жозі “звання героя ДНР”.

Ватажок промосковської адміністрації пише, що підрозділ Вохи нібито “прикривав евакуацію цивільних”, але “нацисти відкрили вогонь”.

Заява про “забезпечення евакуації” “Спартою” вочевидь не відповідає дійсності. Адже Волноваха підконтрольна Україні, й якраз українська сторона домагалася “тиші”, щоб провести евакуацію мирних жителів з-під російських обстрілів Волновахи й Маріуполя через “зелені” коридори в бік Запоріжжя. Натомість ворог не дав змоги провести таку евакуацію й продовжував вогневе ураження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у 2016 році Володимир Жога з позивним “Воха” очолив НЗФ “Спарта” після ліквідації його ватажка Арсенія Павлова “Мотороли”, який теж був “героєм ДНР”.

За словами 23-річного на той час Вохи, у нього була домовленість з Моторолою про те, що він за необхідності замінить на посаді ватажка “Спарти”.

У червні 2018 року комбат Воха потрапив у ДТП в Донецьку: ватажок бойовиків їхав на мотоциклі з дівчиною і на повороті зіштовхнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Дівчина загинула на місці, а терорист із важкими травмами був госпіталізований.

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