СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / В окупації / Під Волновахою ліквідований Воха – наступник Мотороли в батальйоні “Спарта”

Під Волновахою ліквідований Воха – наступник Мотороли в батальйоні “Спарта”

05/03/2022 19:15

У боях за Волноваху на Донеччині українські війська знищили ватажка бандформування “ДНР” “Спарта” – наступника “Мотороли” Володимира Жогу з позивним “Воха”.

Як передає “Новинарня“, про смерть Вохи ввечері 5 березня оголосив ватажок т.зв. “ДНР” Денис Пушилін.

Відповідно до його допису, командир окремого розвідувального батальйону “Спарта” “гвардії полковник” Володимир Жога, позивний “Воха”, отримав смертельне поранення.

Пушилін оголосив про присвоєння Володимиру Артемовичу Жозі “звання героя ДНР”.

Ватажок промосковської адміністрації пише, що підрозділ Вохи нібито “прикривав евакуацію цивільних”, але “нацисти відкрили вогонь”.

Заява про “забезпечення евакуації” “Спартою” вочевидь не відповідає дійсності. Адже Волноваха підконтрольна Україні, й якраз українська сторона домагалася “тиші”, щоб провести евакуацію мирних жителів з-під російських обстрілів Волновахи й Маріуполя через “зелені” коридори в бік Запоріжжя. Натомість ворог не дав змоги провести таку евакуацію й продовжував вогневе ураження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у 2016 році Володимир Жога з позивним “Воха” очолив НЗФ “Спарта” після ліквідації його ватажка Арсенія Павлова “Мотороли”, який теж був “героєм ДНР”.

За словами 23-річного на той час Вохи, у нього була домовленість з Моторолою про те, що він за необхідності замінить на посаді ватажка “Спарти”.

У червні 2018 року комбат Воха потрапив у ДТП в Донецьку: ватажок бойовиків їхав на мотоциклі з дівчиною і на повороті зіштовхнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Дівчина загинула на місці, а терорист із важкими травмами був госпіталізований.

Читайте також:
У Росії під час п’яної бійки задушили соратника “Мотороли”, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 583
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Паралімпіада в Пекіні: збірна України очолює медальний залік та нагадує світу про війну

Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні, 5 березня, приніс сім нагород збірній України. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок. 🥇Золото здобув Віталій Лук’яненко (клас...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse