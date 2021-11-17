У Росії під час п’яної бійки задушили соратника “Мотороли”, – ЗМІ

У російському місті Вологда вбито бойовика Євгена Зубкова, який був соратником уже ліквідованого Арсена Павлова на прізвисько “Моторола”.
Про це в середу, 17 листопада, повідомляють “Ведомости Донбасса” з посиланням на низку повідомлень у соціальних мережах.
Користувачі пишуть, що Зубков на прізвисько “Спарта” був задушений під час п’яної бійки начальником відділу поліції в ніч з 2 на 3 листопада.
За попередньою інформацією, у стані алкогольного сп’яніння Зубков влаштував конфлікт зі своїм сусідом — начальником відділу поліції, який разом зі своїми співробітниками побили та задушили його на очах у матері та брата.
Російські правоохоронці поки офіційно не коментували цей інцидент.
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