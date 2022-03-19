Наслідки ракетного удару рашистів по казармі 79-ї бригади в Миколаєві: десятки жертв, завали ще розбирають

Наслідки ракетного удару росіян по військовій частині в Миколаєві 18 березня 2022. Фото: Ніклас Хаммарстрьом / Expressen

Як стало відомо, вранці у п’ятницю, 18 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по казармі в пункті постійної дислокації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в Миколаєві. Попередньо відомо про кілька десятків загиблих, кількість жертв зростає.

Інформацію про удар російських військ уранці 19 березня підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Учора орки підло вдарили ракетою по наших солдатах, що спали. Ще триває рятувальна операція досі”, – сказав Кім у відеозверненні.

Він зазначив, що не хоче говорити про кількість загиблих, адже чекає офіційних даних від ЗСУ.

Уночі таку інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич під час прямого ефіру місцевої телекомпанії МАРТ.

Зі слів мера, про атаку не встигли попередити, адже вона відбулася з близької відстані з території Херсонщини.

“У нас не було повітряної тривоги, бо нас атакували з Херсонщини, і ми просто не встигли запустити систему оповіщення. Бомбардування відбувається швидше, ніж ми пеленгуємо та запускаємо систему”, – зазначив Сенкевич.

Він уточнив, що коли ракетний удар по Миколаївщині йде з анексованого Криму, то включити систему оповіщення і попередити містян час є. А в цьому випадку система не встигла спрацювати.

Щодо самого обстрілу, Сенкевич підтвердив, що атакували 79 одшбр.

“Окупанти атакували казарму, проте деякі об’єкти були порожніми, а декого зачепило. Більшої інформації я вам не дам, тому що це інформація військова, і я не можу нею з вами поділитися”, – додав міський голова.

Ще раніше, ввечері п’ятниці, радник міністра внутрішніх справ, а нині активний блогер Антон Геращенко поширив фото з репортажу журналістів шведської газети Expressen, які були присутні на завалах казарм 79 одшбр у Миколаєві. Він вказав, що, зі слів журналістів, загинуло щонайменше 40 людей.

Текстовий і фоторепортаж у шведській газеті був оприлюднений ще вдень 18 березня. У статті йшлося про проміжне число близько 30-40 загиблих.

Фотогалерея з Expressen:

“О шостій годині ранку в п’ятницю місто будять слабкий гул і вибухи… Два російські винищувачі скинули щось схоже на п’ять бомб на казарми військового об’єкта в районі Соляні”, – сказано в статті Магнуса Фалькехеда (фото – Ніклас Хаммарстрьом).

На світлинах під руїнами будівлі видно кінцівки людей у верхньому одязі, військовому камуфляжі.

При цьому кількох військовослужбовців вдалося врятувати живих. Зокрема, одного солдата у спідній білизні дістали з-під завалу взагалі неушкодженого.

Завали продовжують розбирати.

Представники бригади та вищі структури ЗСУ наразі не коментують наслідки авіаударів по ППД 79-ї бригади.

За деякими повідомленнями з соцмереж, загиблих може бути понад 80.

Представники ЗС України так само не коментували подібні випадки, коли внаслідок нічних ракетних ударів рашистів було багато загиблих у розташуваннях військових ЗСУ в Охтирці, на Яворівському полігоні, під Рівним.

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