У Миколаєві над житловим сектором збили російський “Калібр”

Скріншот із відео

У Миколаєві над житловим сектором збили російську крилату “Калібр”.

Про це в повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у четвер, 17 березня.

Стосовно ситуації в міста та області він також зазначив, що всі рекламні борди демонтують на використають для протитанкових їжаків.

Це стосується і МАФів. Їхні власники можуть забрати звідти товари – передбачено, що їх зберігатимуть на складі.

Нагадаємо, цієї ночі на Миколаївщині в центарльній частині області йшли бої з окупантами. Українські захисники відбивають атаки ворога.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ