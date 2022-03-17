У Миколаєві над житловим сектором збили російський “Калібр”

У Миколаєві над житловим сектором збили російську крилату “Калібр”.
Про це в повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у четвер, 17 березня.
Стосовно ситуації в міста та області він також зазначив, що всі рекламні борди демонтують на використають для протитанкових їжаків.
Це стосується і МАФів. Їхні власники можуть забрати звідти товари – передбачено, що їх зберігатимуть на складі.
Нагадаємо, цієї ночі на Миколаївщині в центарльній частині області йшли бої з окупантами. Українські захисники відбивають атаки ворога.
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