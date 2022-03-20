“Погляньте, де тепер наш Майдан”: активісти на польському кордоні блокують проїзд російських фур із ЄС у Білорусь

На польсько-білоруському кордоні в пункті пропуску Кукурикі-Козловичі кілька сотень українських активістів продовжують блокувати проїзд російських та білоруських фур, черга яких уже розтягнулася більш ніж на 30 кілометрів.

Про організацію й перебіг блокування розповідає у фейсбуці українська медіаекспертка й активістка Ірина Земляна.

“Проїхало три фури. Одна з телятами, дві зі свиньми. Це наша принципова позиція, пропускати фури з тваринами. Більше фури не їдуть ніякі. Нагадаю, що раніше ми пропускали з європейськими номерами”, – зазначила Земляна.

І якщо в попередній такій акції брали участь кілька десятків активістів, то тепер їх – кілька сотень.

“Погляньте, де тепер наш Майдан”, – прокоментував це відео від активіста Жені Клімакіна письменник Андрій Бондар.

Активісти наголошують, що поки Росія здійснює збройну агресію проти України, із нею не може бути жодної торгівлі.

Вимоги активістів – припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.

“Кожен товар, кожен євро, що підживлює російську економіку – вбиває українців. Ми можемо зупинити це! Закликаємо приєднатися до протесту усіх поляків, лідерів думок та неурядові організації”, – зазначається на офіційній сторінці акції.

Блокування пункту перетину кордону для російських та білоруських вантажівок відновилося в суботу, 19 березня.

Попередня така акція минулих вихідних тривала майже три доби, з 12 по 14 березня. Внаслідок цього на кордоні утворилася 22-кілометрова черга з вантажних автомобілів.

Як розповідали активісти, водії вантажівок малювали на своїх машинах літеру Z, погрожували почавити мітингувальників машинами і казали, що підтримують Росію й ненавидять українців.

Зрештою польська прикордонна польська поліція відтіснила мітингувальників і почала пропускати фури через кордон.

При цьому влада Польщі – на боці українських пікетників, проте консолідованої позиції Євросоюзу з цього питання наразі немає.

“Я абсолютно на боці протестувальників. І ще раз звертаюся до Європейської Комісії із закликом якнайшвидше активізувати свої повноваження”, – наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Тож 16 березня Ірина Земляна звернулася до всіх українців світу із закликом підтримати протестувальників та долучитися до блокування російських вантажівок у Кукуриках.

“Дорогі українці! Ми оголошуємо мобілізацію по блокуванню польсько-білоруського 19 березня. Ми повністю перекриємо проїзд фур до Росії та Білорусі. Нас має бути багато, щоб поліція нас не знесла, як минулого разу”, — наголосила Земляна.

Щоб допомогти всім охочим долучитися до акції, ініціативна група організувала для них автобуси з Варшави.

Співорганізаторами вказані півдесятка громадських організацій та об’єднань, у тому числі “Євромайдан-Варшава”, “Український світ”, “Українці в Польщі”, “Загальнопольський страйк жінок”, Фундація “Відкритий діалог” тощо.

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