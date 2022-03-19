“З презирством”: українські прикордонники передали послові Білорусі 30 срібняків для голови прикордонного комітету РБ

Скріншот з відео

Українські прикордонники передали послові Республіки Білорусь, який виїздив з України, 30 срібняків для голови Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо.

Про це написав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, поширивши відповідне відео.

Як пише видання “20 хвилин“, посол Білорусі Ігор Сокол виїздив з України через Могилів-Подільський.

Український прикордонник попросив його відрекомендуватися й передав наказ голови ДПСУ генерал-майора Дейнеко: передати голові білоруського прикордонного комітету генерал-лейтенанту Лаппо “палкий привіт” і “тридцять срібняків”, як Іуді-зраднику.

Посол, який перебував в Україні з 2016 року, взяти “передачу” відмовився. Тоді прикордонник просто жбурнув йому в груди мішечок з ціною зради, заявивши, що робить це “з презирством”.

“Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території білорусі. Як відомо, тридцять срібняків — плата за зраду.

За удар у спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту лаппо а.п. Знайте. Перемога буде за Україною!!!” – наголосив Сергій Дейнеко.

Як відомо, відкрита воєнна агресія Російської Федерації проти України здійснюється при повному сприянні Республіки Білорусь.

Російські підрозділи на українсько-білоруській ділянці кордону за сприяння Білорусі завдають ракетно-бомбових ударів по українській території, знищуючи цивільні об’єкти України і вбиваючи мирне населення, також із території Білорусі до нас сунуть російські війська.

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