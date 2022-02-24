Російські війська вранці атакували кордон з боку Білорусі, – ДПСУ

Близько 5-ї ранку російські війська атакували український кордон на ділянці з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба на офіційній сторінці у фейсбуці.

“Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї”, – повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

“Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами та Національною гвардією ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

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