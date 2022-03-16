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Олег Мітяєв – п’ятий знищений в Україні генерал РФ

16/03/2022 00:57

Стало відоме ім’я п’ятого російського генерала, знищеного силами оборони України з початку вторгнення військ РФ. Це Олег Мітяєв.

Як відомо, цей генерал-майор був ліквідований у Маріуполі загоном спеціального призначення Нацгвардії “Азов” 15 березня.

Генерал Мітяєв був командиром 150-ї мотострілецької дивізії.

Це четвертий убитий в Україні генерал ЗС РФ і п’ятий – якщо рахувати з Росгвардією.

Нині він очолював 150 мсд – 150-ту мотострілецьку Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова дивізію сухопутних військ ЗС Росії (в/ч 22179) з місцем дислокації в Новочеркаську Ростовської області. Це з’єднання входить до складу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

За офіційними даними, формування дивізії відбувалося 2016 року. Тобто ця дивізія нова, створена спеціально для вторгнення до України.

Спершу “200-го” Мітяєва вважали командиром іншого підрозділу, адже 15 березня полк “Азов” показав результати удару по позиціях 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генерального розвідувального управління (ГРУ) генштабу збройних сил РФ і паралельно показав ліквідованого генерал-майора.

Довідка

Олег Мітяєв народився 1974 року в місті Оренбург.

1991 року закінчив суворовське училище. 1995-2007 – служив у Східно-Кавказькому окрузі.

Брав участь у військовій агресії РФ проти Україні ще з 2015 року, коли був командиром 1 омсбр, що діяла на Донбасі, в Кальміуському і Старобешівському районах Донецької області.
Як комбриг під прикриттям т.зв. “ДНР” називався “полковник Дигало (Варавва) Микола Миколайович”. 2018 року був ідентифікований контррозвідкою СБУ.

11 червня 2016 року за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання “генерал-майор” (указ президента РФ №276).

У грудні 2016 року став командиром 201-ї військової бази ЗС РФ, що дислокується в Таджикистані.

2020 року став командиром 150-ї мотострілецької дивізії, що була створена протягом 2014-2016 років. Ця дивізія представляється як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка 1945 року штурмувала Рейхстаг у Берліні.

9 травня 2021 року Мітяєв керував парадом на російській базі Хмеймім у Сирії.

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