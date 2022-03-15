У Маріуполі “Азов” знищив генерал-майора РФ та багато техніки

Окремий загін спеціального призначення “Азов” повідомив про знищення російського генерал-майора та великої кількості ворожої техніки ЗС РФ.
“Азов знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!” – повідомила пресслужба підрозділу “Азов Маріуполь” у телеграмі вранці 15 березня.
У мережі виклали фото вбитого загарбника. Його особа наразі не визначена, але про військове звання свідчать погони.
Крім того, військові полку “Азов” розбили один із підрозділів 22-ї бригади спецпризначення російсько-окупаційних військ, інформує “Азов Маріуполь”.
Як відомо, підрозділи “Азову” виконують бойові завдання в районі Маріуполя, під Києвом, а також у деяких інших регіонах.
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