“Азовці” в Маріуполі розбили підрозділ російських спецпризначенців. ФОТО

Фото: ТГ-канал "Азов-Маріуполь"

Полк “Азов” у Маріуполі Донецької області розбив підрозділ російських спецпризначенців.

Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 15 березня.

У ГШ нагадали, що тривають бої за звільнення околиць Маріуполя.

“Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації”, – йдеться в повідомленні.

Пресслужба полку також опублікувала світлини, де бійці досліджують підбиту трофейну техніку окупантів.

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