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“Азовці” в Маріуполі розбили підрозділ російських спецпризначенців. ФОТО

15/03/2022 20:09

Полк “Азов” у Маріуполі Донецької області розбив підрозділ російських спецпризначенців. 

Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 15 березня.

У ГШ нагадали, що тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. 

“Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації”, – йдеться в повідомленні. 

Пресслужба полку також опублікувала світлини, де бійці досліджують підбиту трофейну техніку окупантів.

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