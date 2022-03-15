“Азовці” в Маріуполі розбили підрозділ російських спецпризначенців. ФОТО

Полк “Азов” у Маріуполі Донецької області розбив підрозділ російських спецпризначенців.
Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 15 березня.
У ГШ нагадали, що тривають бої за звільнення околиць Маріуполя.
“Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації”, – йдеться в повідомленні.
Пресслужба полку також опублікувала світлини, де бійці досліджують підбиту трофейну техніку окупантів.
Читайте також:
У Маріуполі “Азов” знищив генерал-майора РФ та багато техніки
“Азов” і морпіхи б’ються з росіянами в оточеному Маріуполі, терміново потрібна деблокада міста. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!