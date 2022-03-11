ЗСУ ліквідували командувача 29-ї армії Східного воєнного округу Росії генерала Колесникова

Андрій Колесніков

Командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Андрія Колесникова було вбито під час боїв в Україні.

Про це в п’ятницю, 11 березня, повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова , командувача Східного військового округу”, – йдеться в повідомленні.

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