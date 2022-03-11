ЗСУ ліквідували командувача 29-ї армії Східного воєнного округу Росії генерала Колесникова

Командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Андрія Колесникова було вбито під час боїв в Україні.
Про це в п’ятницю, 11 березня, повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
“Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова , командувача Східного військового округу”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
“Командування – виродки! Пів полку вже немає”: окупант розповів матері про втрати в Україні. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!