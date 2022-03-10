“Командування – виродки! Пів полку вже немає”: окупант розповів матері про втрати в Україні. ВІДЕО

У ще одній перехопленій українськими правоохоронцями телефонній розмові окупантів один із російських військових визнає, що половина його полку знищено і називає московське командування виродками.

Відповідний запис удень у четвер, 10 березня, опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Жіночий голос, ймовірно – матері, запитує в окупанта, чи всі живі. Він розповідає, що “все погано, багато 200-х і 300-х, печальна ситуація з командуванням, вони виродки”.

“Командування не наше (не регіональне РФ, – “Н”), а московське… У нашій дивізії дуже багато “двохсотих”, дуже… Пів військової частини немає вже”, – говорить інтервент.

Жінка запитує, чому тоді комбат говорить, мовляв, що “все добре, втрат нема”.

“Половину нашого полку нема, не існує вже”, – уточнює російський військовий.

Зазначимо, що кількість військовослужбовців у російському полку сягає від 1500 до 2500 осіб.

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