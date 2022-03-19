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Мешканця Херсонщини підозрюють у держзраді за співпрацю з окупантами, – ОГП

19/03/2022 15:52

Мешканця Херсонської області підозрюють у державній зраді через співпрацю з окупаційними російськими військами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в суботу, 19 березня.

“За даними слідства, 16 березня 2022 року підозрюваний, діючи з пособниками в інтересах країни-агресора, провели незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади «Комитета спасения «За мир и порядок». Зібрання проводилося для переконання мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном. Також на ньому лунали заклики до підтримки окупації РФ”, – повідомляє прокуратура.

За висновками відомства, ці дії завдали шкоди “суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України”.

Відтак правоохоронці за керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили мешканцю Херсона про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Ця кваліфікація передбачає ув’язнення на термін до 15 років або довічне з конфіскацією майна в разі обвинувального вироку суду.

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Україна

Мешканця Херсонщини підозрюють у держзраді за співпрацю з окупантами, – ОГП

Мешканця Херсонської області підозрюють у державній зраді через співпрацю з окупаційними російськими військами. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в суботу, 19 березня. “За даними слідства, 16 березня 2022...

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