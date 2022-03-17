Російські окупанти привезли на Херсонщину поліцію з Кубані й Криму, – ГШ

На захоплену територію Херсонської області російські підрозділи привезли співробітників поліції з Кубані та Криму.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18:00 17 березня.
“Крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої “поліції”, – сказано у зведенні.
“З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування”, – зазначили також у ГШ.
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