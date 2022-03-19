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Рашисти силоміць вивозять людей із Маріуполя в Росію, відбираючи в них паспорти

19/03/2022 22:04

Російські окупанти силоміць вивезли кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії, зокрема у її віддалені регіони, і заборонили виїздити звідти мінімум два роки.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

“Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну.

Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі воєнні злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання”, – наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За словами радника мера Петра Андрющенка, окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися у сховищі спортклубу “Терраспорт”. Переважно в укритті перебували жінки й діти.

У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спортклубу та житлових будинків, щоб не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення.

Вороги скористалися цим і захопили людей, а потім збрехали їм про “евакуацію” і вивезли до окупованого Новоазовська.

Як написав Андрющенко, там після фільтраційних заходів у маріупольців забрали паспорти України, а самих людей перевезли в Таганрог і звідти залізничним транспортом відправили “по різних економічно депресивних містах Росії”.

“[Замість конфіскованих паспортів] нашим людям видано папірці, які зобов’язують перебувати в певному місті. Фактично без права його залишити щонайменше два роки з зобов’язанням працевлаштування на вказане місце роботи. Цілковита калька гастарбайтерів нацистів часів другої світової”, – наголосив радник мера.

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