Манікюр у блокаді: на чому “спалилася” акторка, яка розіграла для росТБ втечу від націоналістів у Маріуполі

Черговий фейк російської пропаганди. “Біженка” з Маріуполя на виїзді в бік окупованої території скаржиться каналу “Россия” на те, як її “катували” українські військові.

Відео шириться в соцмережах.

Крім фальшивого тону, подивіться на розкішний манікюр у жінки. А вона нібито провела в блокаді три тижні – під обстрілами, без електрики, води, тепла, зв’язку.

Як відомо, російська пропаганда, щоб якось виправдати блокаду Маріуполя російськими військами та варварські удари по житлових кварталах міста, заявляє, нібито “українські націоналісти” використовують місцевих жителів як “живий щит”.

Після двох тижнів блокади окупанти частково дозволили вихід і виїзд із Маріуполя, але тільки пішки або на приватних авто. Невелика частина маріупольців при цьому рухається не на Бердянськ і Запоріжжя, а в бік окупованої території ОРДО.

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