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З-під завалів драмтеатру Маріуполя продовжують рятувати людей, інформації про загиблих поки що немає

18/03/2022 18:00

Із завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих – немає.

Про це в п’ятницю, 18 березня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

“Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину”, – йдеться в повідомленні.

Розбір завалів продовжується в міру можливостей, інформація про постраждалих буде доповнюватися.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася понад тисячу людей, які втратили домівки. Будівля витримала удар і частково захистила собою життя тих, хто переховувався там. Однак точна кількість врятованих і загиблих досі невідома.

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