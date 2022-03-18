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У підвалах зруйнованого окупантами драмтеатру в Маріуполі перебувають 1300 людей, – Денісова

18/03/2022 13:00

Зі зруйнованого росіянами драмтеатру в Маріуполі Донецької області вдалося вивести 130 людей. Ще 1300 осіб перебувають у підвалах.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону “UAРазом” удень в п’ятницю, 18 березня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася понад тисячу людей, які втратили домівки. Будівля витримала удар і частково захистила собою життя тих, хто переховувався там. Однак точна кількість врятованих і загиблих досі невідома.

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