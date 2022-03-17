Бомбосховище під драмтеатром Маріуполя витримало, люди виходять живі

Після авіанальоту на драмтеатр Маріуполя стало відомо, що бомбосховище витримало, і люди виходять з нього живі.

Про це повідомив вранці у четвер, 17 березня, народний депутат Сергій Тарута.

Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!”, – написав він на ФБ.

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