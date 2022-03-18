На аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 8-ї армії ЗС Росії, – ОП

генерал Андрій Мордвичев

За даними, що потребують уточнення, під час удару Збройних сил України по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області, який захопили окупанти, загинув командувач 8-ї загальновійськової армії ЗС Росії.

Про це на вечірньому брифінгу заявив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович.

За його повідомленням, ЗСУ знищили передовий командний пункт росіян. У цей момент там перебував командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Штаб 8-ї гвардійської загальновійськової ордена Леніна армії розташований у Новочеркаську. Як відомо, це з’єднання в російському війську відповідає за напрямок ОРДЛО та півдня України, в тому числі за командування та координацію дій так званих “армійських корпусів ЛНР/ДНР”– окупаційних формувань у Донецькій та Луганській областях.

“За попередніми даними, командувач цієї армії загинув. Можливо, не лише він, а ще декілька генералів. Інформація уточнюється”, – сказав Арестович.

Як відомо, командувач 8-ї армії – гвардії генерал-лейтенант Андрій Мордвичов.

Як свідчить “Вікіпедія”, серед інших військових нагород, ліквідований генерал мав медаль “За повернення Криму”.

Нагадаємо, 17 березня волонтер Юрій Бірюков із Південнобузького напрямку повідомив, що ЗСУ вп’яте розбили російську авіацію й техніку, що повернулася на захоплений РФ аеродром у Чорнобаївці під Херсоном.

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