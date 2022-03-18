“Не Чорнобаївкою єдиною”: 58-ма бригада вже чотири рази розбивала понтонну переправу окупантів на тому ж місці

Ілюстративне фото. Військові звели понтонно-мостову переправу

58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського звітує, що вже чотири рази розбивала понтонну переправу окупантів в одному і тому ж місці.

Про це пресслужба військової частини повідомила у п’ятницю, 18 березня.

“У нас, звісно, не Чорнобаївка, але “виговці” у своєму районі відповідальності теж вже чотири рази розфігачували росіянську понтонну переправу на одному і тому ж місці. Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною – у кцпів, мабуть, тактика така”, – повідомили в пресслужбі.

“Коли буде п’ятий раз, ми обов’язково повідомимо!” – додали у військовій частині.

Нагадаємо, 17 березня волонтер Юрій Бірюков із Південнобузького напрямку повідомив, що ЗСУ вп’яте розбили російську авіацію й техніку на захопленому РФ аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном.

Читайте також:

ССО зайшли з тилу та перепалили техніку росіян